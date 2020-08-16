



Задержали Владимира 10 августа около 18 часов, когда он, возврашаясь домой, вышел из троллейбуса возле станции метро Фрунзенская в Минске. К нему подошли два сотрудника ОМОН и захотели удостовериться в его личности. Увидев на руке парня белый браслет, омоновцы сорвали его, затолкали Владимира в обычный бус, а позже пересадили в автозак. При задержании его били в грудь, а также «берцем прилетело в голову».





«Вот этого можете взять — за наркоту его», – так, по воспоминаниям Владимира, выразились омоновцы. Затем парня уложили лицом в асфальт и несколько раз спрашивали «твое-не твое». На отказ парня признавать «вину», ему ответили: «Будешь гнить в тюрьме».





Затем заковали в наручники, при этом наступали ногой на туловище.





Владимира доставили во Фрунзенское РУВД, где какой-то из старших по званию милиционер сказал:





«Не трогайте его — он пойдет на видео»





В это время, как рассказал парень, множество людей лежало на земле, закованные в наручники.





«Кровь перетекала по земле, многие падали, теряли сознание... Тех, кто пробовал вставать или двигаться, били дубинками и шокерами», — вспоминает Владимир.





Среди сотрудников, наблюдающий за всем этим, была женщина-милиционер, которая упомянула, что работала с несовершеннолетними.





«Она постоянно говорила: я знаю вас каждого. Она видела, как били 17-летнего мальчика…Там неважно, какой возраст. Также там была болгарка. Я этого не видел, но когда она включалась, люди почему-то кричали».





Примерно в 14 часов следующего дня омоновцы стали загружать людей в автозаки. Владимира же повели в какой-то кабинет.





«Мне сказали — ты будешь говорить так-то и так-то. А если не скажешь, то либо поедешь за наркоту, либо мы тебя застрелим — и тебя не найдут. И надиктовали, что [мне следует] говорить».





Владимир не знает, из какого именно телеканала были журналисты, которые брали у него интервью после разговора с силовиками — у них не было никаких опознавательных знаков. На вопрос Владимира, откуда они, те ответили: «мы государственные журналисты». Их было двое – журналистка и мужчина-оператор.





Уже после своего выхода из ИВС города Жодино парень узнал, что интервью с ним вышло в программе «Панорама» на телеканале "Беларусь 1". Оно начинается с вопроса журналистки: "Кто координирует [протесты]?”





< v>Сам Владимир Погарцев подчеркивает, что дал это интервью под принуждением. Здесь — аудио с его комментарием , а на фото — скриншот из программы "Панорама".



