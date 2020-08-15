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У своего дома в Бресте задержан лидер "Дай дорогу" Юрий Стыльский

Задержан вокалист группы «Дай Дорогу» Юрий Стыльский.

У своего дома в Бресте задержан лидер "Дай дорогу" Юрий Стыльский
Сегодня в Бресте, где прошел многотысячный митинг, он маршировал во главе колонны с БЧБ-флагом — узнал Антон Мотолько, сообщают телеграм-каналы.

В сообществе группы "ВКонтакте" есть подробности:

"Только что, возле своего дома в Бресте задержан Юрий Стыльский. Лидер группы Дай Дарогу! Сегодня Юрий возглавил многотысячную колонну людей, которая прошла маршем через весь город. Так же он вел прямой эфир в своем инстаграмме с сегодняшних событий".
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