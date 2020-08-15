В сообществе группы "ВКонтакте" есть подробности:





"Только что, возле своего дома в Бресте задержан Юрий Стыльский. Лидер группы Дай Дарогу! Сегодня Юрий возглавил многотысячную колонну людей, которая прошла маршем через весь город. Так же он вел прямой эфир в своем инстаграмме с сегодняшних событий".