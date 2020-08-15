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В Беларуси создан единый колл-центр для пострадавших в ходе мирных акций протеста

Заработал единый многоканальный круглосуточный колл-центр +375 44 709-79-11. По этому телефону волонтеры помогут связать пострадавшего с инициативами, которые готовы ему помочь.

По данным правозащитных организаций, за время протестов по всей Беларуси были задержаны около 7000 человек, – сообщает БелаПАН.

Многие родственники и друзья до сих пор не могут найти пропавших близких. Многие пребывают в растерянности: где искать информацию, к каким инициативам обращаться за помощью, какие права есть у задержанных, у родственников задержанных, у тех, кого недавно выпустили, как получить денежную помощь из фондов пожертвований?

Чтобы помочь пострадавшим и их родственникам, был создан волонтерский проект probono.by — единый агрегатор открытых инициатив помощи пострадавшим и нуждающимся.

В рамках проекта действует единый многоканальный круглосуточный колл-центр 
+375 44 709-79-11. По этому телефону волонтеры помогут связать пострадавшего с инициативами, которые готовы ему помочь.

Probono.by работает по нескольким направлениям:

поиск людей
адвокатская помощь
юридическая помощь
помощь правозащитников
медицинская помощь
психологическая помощь
финансовая помощь
другие инициативы и виды помощи
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