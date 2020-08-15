По данным правозащитных организаций, за время протестов по всей Беларуси были задержаны около 7000 человек, – сообщает БелаПАН





Многие родственники и друзья до сих пор не могут найти пропавших близких. Многие пребывают в растерянности: где искать информацию, к каким инициативам обращаться за помощью, какие права есть у задержанных, у родственников задержанных, у тех, кого недавно выпустили, как получить денежную помощь из фондов пожертвований?





Чтобы помочь пострадавшим и их родственникам, был создан волонтерский проект probono.by — единый агрегатор открытых инициатив помощи пострадавшим и нуждающимся.





В рамках проекта действует единый многоканальный круглосуточный колл-центр

+375 44 709-79-11. По этому телефону волонтеры помогут связать пострадавшего с инициативами, которые готовы ему помочь.





Probono.by работает по нескольким направлениям:





поиск людей

адвокатская помощь

юридическая помощь

помощь правозащитников

медицинская помощь

психологическая помощь

финансовая помощь

другие инициативы и виды помощи