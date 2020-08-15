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Водители автобусов: «Люди митингуют, а мы подвозим к ним ОМОН? Поставим автобусы колонной, и никто никуда не уедет»

Водитель брестского автопарка рассказал, как люди мстят им за «подвоз ОМОНа» и на что он и его коллеги готовы пойти, чтобы не возить силовиков.

«Мы за людей!»

Несмотря на митинги, акции, перекрытие улиц, городской транспорт Бреста продолжает курсировать практически в штатном режиме. В суете как-то не задумываешься над этим и автобус, везущий тебя из пункта А в пункт Б, воспринимаешь как нечто само собой разумеющееся. Однако городской автобус, везущий бойцов ОМОН к месту массового скопления людей, не заметить невозможно.


«Начались митинги и из нашего парка начали забирать автобусы с водителями на «заказы», так сказать – чтобы возить ОМОН. В первые дни это было 10, а потом 13-14 автобусов в день. Народ решил, что мы за тех, кто бьет мирных людей, выказывающих свой протест, – рассказал 14 августа водитель брестского автобусного парка. – В первый день демонстранты, что-то бросая в ОМОН, побили автобус. Мы восприняли это как случайность. Сегодня в одном автобусе шилом пробиты два колеса, а затем вообще из ряда вон выходящий случай… как бы так выразиться… фекалиями обмазали задние двери, затем диспетчерский пункт и возле пакета с «этим» оставили записку, мол, кто возит ОМОН – нюхайте…».

Этим народный гнев не ограничился. Водитель рассказал, что его коллег начали фотографировать и выкладывать снимки в интернет, в адрес работников парка посыпались угрозы.

«Мы просили руководство отказаться от перевозок силовиков. Но нам объяснили, что мы не можем так сделать, потому что относимся к городу и, если водители не поедут, у нас просто заберут технику. Тогда нам не на чем будет работать и, естественно, за эту технику они ответственности не несут. Вы понимаете, водителю сказали – он поехал. Нас не заставляют. Но есть водители, которые не могут отказать в силу воспитания, не желая подводить руководство или попросту боятся. Есть и те, кто на пенсии или приближается к ней и не желает «никуда лезть», – пояснил наш собеседник, попросивший не называть его имени.
"Брестская газета"
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