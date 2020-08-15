Судя по распространенным в соцсетях видео, около здания "Беларусь 1" собралось около 300 человек, у здания ОНТ – несколько десятков человек. Собравшиеся скандируют "Правду", "Жыве Беларусь" и держат плакаты, осуждающие насилие - "Плакат — не автомат", "Извинениями крики в ИВС не заглушишь", "Покажи Окрестина" (изолятор, где содержатся задержанные на акциях протеста).





Портал TUT.BY сообщает, что около шести часов вечера к зданию Белтелерадиокомпании приехали Наталья Кочанова (глава Совета республики, экс-руководитель Администрации президента – Прим.) и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Они под крики людей "Правду!" и "Позор!" зашли в здание.





Сообщается, что встреча с сотрудниками коллектива "Беларусь 1" проходит за закрытыми дверями. По словам сотрудников компании, встреча созывалась срочно.





В телеграм-каналах сообщается, что сотрудники Белтелерадиокомпании выступили с заявлением о намерении начать забастовку с понедельника. Количество протестующих около здания БТ уже превысило 1 тыс. человек, сообщают очевидцы.





"По БТ. Они действительно хотели бастовать с понедельника. Кто-то спалил чатик, где обсуждали текст заявления. Особо активным заблокировали пропуска, чтоб не было активных людей на встрече", - рассказал "Нашай нiве" сотрудник телевидения.





Oколо 18.30 из здания вышла Наталья Бибикова, режиссер телеканала "Беларусь 3". Она рассказала, что на встрече присутствует примерно 40 сотрудников БТ. Они спрашивают у Кочановой и Эйсмонт, "как они могли такое допустить, почему они не показывают правду".





"В ответ льется вода водой, результата не будет от этой встречи. Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет", - цитирует Бибикову TUT.by.





Сама Бибикова покинула встречу, потому что ей сложно находиться там с ребенком. Но встреча все еще продолжается.





Тем временем, у здания на Макаенка, 9 начался стихийный мирный митинг. Приехал и экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Под аплодисменты он взял у людей плакат "Покажите людям правду" и встал с митингующими в один д. Люди кричат: "Забастовка" и "Покажи Окрестина". К 18.30 здесь собралось несколько сотен человек. Люди продолжают подходить.





Телеканал Белсат в прямым эфир тверждает, что сотрудники Белтелерадиокомпании приняли решение о проведении забастовки с 17 августа в знак протеста против насилия в отношении участников массовых акций и с требованием провести повторные выборы президента.





Ранее сообщалось, что около десяти сотрудников Белтелерадиокомпании и ОНТ уволились в знак протеста против насилия над мирными демонстрантами.