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Сотрудников Белтелерадиокомпании вызвали на экстренную встречу с Натальей Кочановой и Натальей Эйсмонт

Сотрудников Белтелерадиокомпании срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт.

Телевизионщики стали подъезжать к зданию Белтелерадиокомпании к шести часам 15 августа. Некоторые были с детьми, поскольку гуляли неподалеку. О чем пойдет речь на встрече — пока неизвестно. Прежде в соцсетях циркулировали слухи о том, что ряд сотрудников БТ собирается объявить забастовку.
 
Около шести часов к зданию Белтелерадиокомпании приехали Наталья Кочанова и Наталья Эйсмонт. Они под крики людей «Правду!» и «Позор!» зашли в здание. Всего здесь около двух десятков человек, но количество людей увеличивается. У них в руках плакаты.

Чуть раньше внутрь здания зашел председатель официального союза журналистов, политический обозреватель БТ Андрей Кривошеев.
TUT.by
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