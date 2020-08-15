Сотрудников Белтелерадиокомпании вызвали на экстренную встречу с Натальей Кочановой и Натальей Эйсмонт
Сотрудников Белтелерадиокомпании срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт.
Телевизионщики стали подъезжать к зданию Белтелерадиокомпании к шести часам 15 августа. Некоторые были с детьми, поскольку гуляли неподалеку. О чем пойдет речь на встрече — пока неизвестно. Прежде в соцсетях циркулировали слухи о том, что ряд сотрудников БТ собирается объявить забастовку.
Около шести часов к зданию Белтелерадиокомпании приехали Наталья Кочанова и Наталья Эйсмонт. Они под крики людей «Правду!» и «Позор!» зашли в здание. Всего здесь около двух десятков человек, но количество людей увеличивается. У них в руках плакаты.
Чуть раньше внутрь здания зашел председатель официального союза журналистов, политический обозреватель БТ Андрей Кривошеев.
18:14 15/08/2020
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