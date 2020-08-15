Священник на молебне в Заславле: «Те, у кого в руках власть и оружие, ввергли нас в пучину войны»
15 августа заславчане почтили память погибшего во время протестов Александра Тарайковского шествием и молебном.
15 августа в Минске прошло прощание с погибшим у станции метро «Пушкинская» Александром Тарайковским. Акции солидарности и памяти прошли и в других городах страны.
В Заславле жители города прошли шествием в несколько километров к Спасо-Преображенской церкви, где состоялся молебен в память погибшего.
В шествии участвовали более ста человек. Люди прошли из новой части города от местного Дома культуры до заславского городища.
Люди обсуждали последние новости: выход рабочих на забастовки, шествие по Минску 14 августа и стихийный митинг на площади Независимости. А также истории задержанных и избитых демонстрантов.
Возле церкви иерей Вячеслав Шафаренко призвал помолится за погибшего в Минске Александра Тарайковского. Священник, пришедший к церкви вместе с горожанами, выступил с речью:
- Власть предержащие, поправ всякую правду, плюнули на свой народ и в бессильной злобе стали его душить. Стреляя в его людей, без разбору.
Я обращаю внимание, что люди имеют право мирно протестовать. Вот этот ужас, который творится в нашей стране, должен быть завершен. И мы надеемся, что это произойдет как можно скорее.
И самое главное. Мы должны остаться людьми и не уподобиться тем нелюдям, которые почему-то одеты в форму правоохранительных органов. Которым место в тюрьме, но не на улице среди нормальных людей. Тем более — не во главе нашего государства.
В конце своей речи священник пожелал всем присутствующим:
— Дорогие братья и сестры! Надеюсь, что скоро мы будем петь «Многая лета» новому и свободному президенту нашей страны.
Акции против насилия в Заславле проходят четвертый день. Первые выступления здесь случились вечером 9 августа после закрытия избирательных участков.
17:44 15/08/2020
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