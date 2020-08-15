15 августа в Минске прошло прощание с погибшим у станции метро «Пушкинская» Александром Тарайковским. Акции солидарности и памяти прошли и в других городах страны.





В Заславле жители города прошли шествием в несколько километров к Спасо-Преображенской церкви, где состоялся молебен в память погибшего.





В шествии участвовали более ста человек. Люди прошли из новой части города от местного Дома культуры до заславского городища.





Люди обсуждали последние новости: выход рабочих на забастовки, шествие по Минску 14 августа и стихийный митинг на площади Независимости. А также истории задержанных и избитых демонстрантов.





Возле церкви иерей Вячеслав Шафаренко призвал помолится за погибшего в Минске Александра Тарайковского. Священник, пришедший к церкви вместе с горожанами, выступил с речью:







