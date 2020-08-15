Во время разгона акции протеста в Гомеле вечером 9 августа Александра Вихора задержали трое сотрудников ОМОН в черном, после чего отвели в автозак.





Родные гомельчанина несколько дней разыскивали его по ИВС и отделениям милиции, однако так и не нашли. Позже им сообщили, что Александр Вихор умер в одной из гомельских больниц 11 августа при неизвестных обстоятельствах.





Родственники подозревают, что он мог быть избит в автозаке или следственном изоляторе – и умереть от полученных травм.





Тем не менее, в Следственном комитете с такой версией не согласны.









«Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», – цитирует ответ Следственного комитета TUT.BY.





В свидетельстве о смерти, выданной родственникам, указано: «причина устанавливается».