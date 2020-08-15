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Завтра в Гомеле пройдут похороны второго погибшего в ходе разгона – Александра Вихора

Парню было 25 лет – он ехал к девушке на свидание, когда его задержал ОМОН.

Завтра в Гомеле пройдут похороны второго погибшего в ходе разгона – Александра Вихора
Момент задержания Александра Вихора. Фото: Сергей Комков, TUT.BY
Во время разгона акции протеста в Гомеле вечером 9 августа Александра Вихора задержали трое сотрудников ОМОН в черном, после чего отвели в автозак.

Родные гомельчанина несколько дней разыскивали его по ИВС и отделениям милиции, однако так и не нашли. Позже им сообщили, что Александр Вихор умер в одной из гомельских больниц 11 августа при неизвестных обстоятельствах.

Родственники подозревают, что он мог быть избит в автозаке или следственном изоляторе – и умереть от полученных травм.

Тем не менее, в Следственном комитете с такой версией не согласны.


«Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», – цитирует ответ Следственного комитета TUT.BY.

В свидетельстве о смерти, выданной родственникам, указано: «причина устанавливается».
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