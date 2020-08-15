



"В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве", - заявил Лукашенко, выступая в субботу на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси.





Президента цитирует госагентство БелТА





"Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они - те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти", - подчеркнул он.





"Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!" - добавил Лукашенко.





Напомним, что после президентских выборов те, кого сегодня защищает Лукашенко, пролили кровь мирных людей. Они не просто издевались над людьми, они убивали людей, они зверствовали. Это привело к тому, что на митингах трудовые коллективы требуют вывести ОМОН с улиц городов и напрямую называют этих людей бандитами. Например, в Солигорске на митинге в присутствии мэра и прокурора была принята резолюция с требованием расформировать ОМОН как структуру, дискредитировавшую себя, лишить офицеров воинских званий без права службы в силовых структурах, завести уголовное дело и судить виновных.





Сочувствия погибшим, раненым, измученным людям, которые прошли через пытки, Лукашенко не высказывает. А тут заголосил...