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Палач по имени Кристина: журналистку "Белсата" госпитализировали после освобождения с Окрестина

Журналистку "Белсата" Елену Дубовик после освобождения с Окрестина сразу повезли в больницу — с подозрением на разрыв яичника. Об этом пресс-служба телеканала сообщила в своем Telegram-канале.

Палач по имени Кристина: журналистку "Белсата" госпитализировали после освобождения с Окрестина
Девушка рассказала, что в тюрьме ее избивала надзирательница. "Всех девушек била. Потом, 13-го, когда был суд, я отказалась подписывать бумаги, где было написано, что взяли меня возле ТЦ "Рига". Меня вывели на коридор, и та женщина снова начала меня бить — коленом в живот", — говорит Дубовик.

Она говорит, что надзирательница била и других девушек. И теперь журналистка хочет найти других жертв своей палачки:

"Я знаю, что про эту надзирательницу многие писали и рассказывали. Говорят, что ее якобы зовут Кристина. Возможно, другое имя. Она блондинка, с длинными волосами, около 30 лет. Я очень хочу найти остальных девушек, пострадавших от рук и ног этой надзирательницы. Меня удерживали в ЦИП на втором этаже, камера №9. Девушки, откликнитесь".
Источник: euroradio.fm
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