Девушка рассказала, что в тюрьме ее избивала надзирательница. "Всех девушек била. Потом, 13-го, когда был суд, я отказалась подписывать бумаги, где было написано, что взяли меня возле ТЦ "Рига". Меня вывели на коридор, и та женщина снова начала меня бить — коленом в живот", — говорит Дубовик.





Она говорит, что надзирательница била и других девушек. И теперь журналистка хочет найти других жертв своей палачки:





"Я знаю, что про эту надзирательницу многие писали и рассказывали. Говорят, что ее якобы зовут Кристина. Возможно, другое имя. Она блондинка, с длинными волосами, около 30 лет. Я очень хочу найти остальных девушек, пострадавших от рук и ног этой надзирательницы. Меня удерживали в ЦИП на втором этаже, камера №9. Девушки, откликнитесь".