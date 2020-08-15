+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Десятки российских музыкантов выступили в поддержку протестующих в Беларуси

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, Noize MC, Монеточка и другие подписали открытое письмо с осуждением милицейского насилия.



Видеообращение в поддержку граждан Белоруссии записали и музыканты группы Би-2.

Ранее сегодня белорусский футболист московского ЦСКА Илья Шкурин заявил, что отказывается выступать за сборную республики, пока у власти остается Лукашенко.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]