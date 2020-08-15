Десятки российских музыкантов выступили в поддержку протестующих в Беларуси
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, Noize MC, Монеточка и другие подписали открытое письмо с осуждением милицейского насилия.
Видеообращение в поддержку граждан Белоруссии записали и музыканты группы Би-2.
Ранее сегодня белорусский футболист московского ЦСКА Илья Шкурин заявил, что отказывается выступать за сборную республики, пока у власти остается Лукашенко.
14:09 15/08/2020
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