15 августа у ИВС УВД Гомельского облисполкома на улице Междугородней женщина развернула плакат .





После извинений министра внутренних дел Юрия Караева за превышение милицией своих полномочий задержанных начали освобождать. Однако Кирилла Марченко, сына проводящей пикет гомельчанки, до сих пор не отпустили. Женщина считает, что причина в том, что ее ребенок получил травмы, следы которых видны до сих пор.





— Я пришла сюда, чтобы выпустили моего сына. Потому что в том состоянии, в котором он находится, для него каждая минута — это ад, — говорит журналисту «Сильных Новостей» женщина. — 12 августа они втроем в районе пионерского сквера ждали своего друга. Все хорошие ребята, я их знаю. Они шли не на акцию, а просто гуляли. Но Кирилла и его друга Даника забрали. Я была под Центральным РОВД, я слышала, как там людей избивают. Я лично слышала, как бьют моего сына! Когда мы с родителями стали кричать, они закрыли окна. Мне сказали: «Ты хочешь тоже так? Ну так заходи». Я зашла. Они меня обыскали, угрожали. Потом просто выкинули из отделения. Друг сказал, что избивали именно омоновцы.









Женщина начинает плакать. По словам друга Кирилла, которого уже отпустили, его сильно били. У Кирилла остались гематомы на лице и теле.





— Четыре «скорых» при мне, — сквозь слезы продолжает женщина. — Парня вынесли в скорую, он, бедный, хрипел, полуживой ребенок. Девчонку одну долго откачивали. Она заходила при мне вместе с друзьями, она не сопротивлялась. Назад она выходила в неадекватном состоянии. Одну девчонку просто «скорая» отбила, они ее хотели обратно забрать. Это ад какой-то. Ребята, я после 12-го словно в аду побывала. Я не думала, что такое сейчас может быть.





По словам женщины, она познакомилась с матерью парня, которого выносили на носилках. Пострадавший молодой человек до сих пор находится в больнице.





Женщина начинает плакать. По словам друга Кирилла, которого уже отпустили, его сильно били. У Кирилла остались гематомы на лице и теле.

— Четыре «скорых» при мне, — сквозь слезы продолжает женщина. — Парня вынесли в скорую, он, бедный, хрипел, полуживой ребенок. Девчонку одну долго откачивали. Она заходила при мне вместе с друзьями, она не сопротивлялась. Назад она выходила в неадекватном состоянии. Одну девчонку просто «скорая» отбила, они ее хотели обратно забрать. Это ад какой-то. Ребята, я после 12-го словно в аду побывала. Я не думала, что такое сейчас может быть.

По словам женщины, она познакомилась с матерью парня, которого выносили на носилках. Пострадавший молодой человек до сих пор находится в больнице.















