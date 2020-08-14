Пинского блогера забрали в “психушку” прямо из магазина





После выхода из больницы Николай Верасень дал откровенное интервью “Першаму рэгіёну” с целью, чтобы эта вопиющая по беспределу история стала достоянием общественности.





Настоящее имя блогера Николая Верасня – Николай Климович. Он рассказал:





– 22 июля меня пригласили два друга попить пива. Это было около полудня. Посидели, выпили… В этот день мне должны были прийти деньги на карт-счёт. Но так как банкоматов “Беларусбанка” поблизости не было, я решил проверить в магазине. Взять бутылку воды и при расчёте картой, было бы видно: есть ли денежные средства на ней.





Я зашёл в продовольственный магазин “Санта-3” по улице Брестской. Работала одна касса. Людей скопилось очень много, поэтому я обратился к охраннику и попросил, чтобы посадили ещё одного кассира. В ответ – он начал хамить.





Я возмутился и спросил: “На каком основании вы мне хамите?” Он продолжал меня оскорблять и попытался вышвырнуть из магазина. Я сопротивлялся и выкрикнул: “Никуда я не уйду!” И тогда он меня ударил в ребро, а потом – в лицо. Хлынула кровь…





Охранник пригрозил, что вызовет милицию и стал звонить. А я в это время позвонил в скорую помощь. Время было 15.55.





Моментально приехали сотрудники милиции. Я им сообщил, что меня побил охранник и попросил, чтобы они посмотрели видеозаписи. Один сотрудник остался возле меня, другие пошли проверять. Вскоре они вернулись и заявили, что там не видно, что охранник меня бил и хотели меня забрать. Но я сказал, что вызвал скорую. Мы ждали скорую вместе.





Когда приехала карета скорой помощи, я высказался о том, что нигде правды не добьёшься. И врач заметил: “Это не наш клиент” и вызвали другую бригаду.





Приехала другая бригада, они о чём-то поговорили с сотрудниками милиции и меня забрали. Они мне в машине уже сказали, куда везут – в психушку в Городище.





– А вы что стояли на учёте?





– В психушке не был ни разу и никогда не стоял на учёте. Только там мне один из врачей намекнул: “Что если бы я поменьше раскрывал рот в интернете, то сидел бы дома”. Я у врачей хотел выяснить, почему на 21 день меня поместили в больницу, а не на 14. Здесь находились клиенты по второму и третьему разу, а им на 14 дней пребывания. На что мне ответили: “21 день. Выйдешь после выборов”. Препаратов не давали Уколы – витамины. И таблетки, которые вызывают отвращение от алкоголя.





– А вы в тот день много выпили?





– Только два бокала пива. Я не был пьян. Меня на освидетельствование не возил никто.





– А как вы считает за что вас поместили в больницу?





– Думаю за моё прошлое и настоящее. Я был в партии БНФ с момента её основания. Мой членский билет подписан самим Зеноном Позняком. Я точно знаю, что с тех пор за мной ведётся контроль… Хотя после эмиграции З. Позняка в Польшу, я из партии вышел. Партия начала распадаться…





Думаю, что сейчас упекли за то, что я независимый блогер. Освещаю в своих постах политические события и социальные проблемы города Пинска. За это уже несколько раз получал устные замечания от работников идеологического отдела ГИК… Изолировали, чтобы не освещал реальные события, которые сейчас происходят в городе. Закрывают людей по двум причинам: 1. Чтобы устрашить, запугать народ. 2. Заставить молчать тех, которым не безразлична судьба города и страны в целом. Если бы я не вызвал скорую, то сидел бы на “подвале” (ИВС). Одно из двух, третьего не дано для инакомыслящих.