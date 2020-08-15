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Пока нас успокаивают рассказами про "всех выпускают", идут новые аресты и новые суды

14 августа суд наказал дрогичинца Александра Комисарчука 25 сутками ареста. Дальнобойщик, юрист, и бывший милиционер часто высказывался о политике, администрировал местный чат, возможно потому и получил суток "от души судьи".

13 августа на дороге М10 в личном автомобиле был задержан администратор группы в вайбер-чате “Реальный Дрогичин“, дальнобойщик, юрист, бывший милиционер. Кроме вайбер-чата Александр Комисарчук администрирует мощный телеграм-канал водителей-международников “Дальнобой LIFE“.

Александр Комисарчук известен многим под ником Комисар Катани. Действительно, он является таким же принципиальным в плане отстаивания прав людей, как известный герой итальянского сериала.

Сотрудники ГАИ с включёнными световыми маячками преградили дорогу Александру Комисарчуку, как особо злостному преступнику.

На момент поступления в Дрогичинский РОВД мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям административного кодекса – мелкое хулиганство и нарушение проведения массовых мероприятий.

Пояснения супруги, что Александр Комисарчук не участвовал ни в каких акциях, не были приняты. Также не учли и тот факт, что житель Дрогичина кормилец семьи, в которой трое детей. Младшему ребёнку около года.

«Неделю назад Саша поломал руку и сегодня у него должна была быть перевязка. Я сообщила об этом факте, но мне ответили: от медицинской помощи отказался», – рассказала супруга Алёна.

Находиться 25 суток без медицинского вмешательства с серьёзной травмой, отказаться от адвоката и не заявлять ходатайства – действия, не характерные для Александра Комисарчука.

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