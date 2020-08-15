13 августа на дороге М10 в личном автомобиле был задержан администратор группы в вайбер-чате “Реальный Дрогичин“, дальнобойщик, юрист, бывший милиционер. Кроме вайбер-чата Александр Комисарчук администрирует мощный телеграм-канал водителей-международников “Дальнобой LIFE“.





Александр Комисарчук известен многим под ником Комисар Катани. Действительно, он является таким же принципиальным в плане отстаивания прав людей, как известный герой итальянского сериала.





Сотрудники ГАИ с включёнными световыми маячками преградили дорогу Александру Комисарчуку, как особо злостному преступнику.





На момент поступления в Дрогичинский РОВД мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям административного кодекса – мелкое хулиганство и нарушение проведения массовых мероприятий.





Пояснения супруги, что Александр Комисарчук не участвовал ни в каких акциях, не были приняты. Также не учли и тот факт, что житель Дрогичина кормилец семьи, в которой трое детей. Младшему ребёнку около года.





«Неделю назад Саша поломал руку и сегодня у него должна была быть перевязка. Я сообщила об этом факте, но мне ответили: от медицинской помощи отказался», – рассказала супруга Алёна.





Находиться 25 суток без медицинского вмешательства с серьёзной травмой, отказаться от адвоката и не заявлять ходатайства – действия, не характерные для Александра Комисарчука.





Что-то скрывают?



