



Ребята – выпускники гимназий №1 и 2, а также средних школ №7 и 14: Александра Косикова, Юлия Емельянович, Алесь Жук, Александр Буткевич, Дмитрий Макаревич, Виктория Репетто-Михеенькова, Дарья Соляр, Артем Мисюкевич и Артем Левчук. Кто-то специально приехал из других городов, кто-то передал через своих знакомых. С собой у них целый пакет с медалями, свидетельствами специального фонда президента Беларуси, благодарственными письмами, похвальными отзывами и сертификатами. Все эти награды ребята получили за высокие достижения в учебе, и вручали их в здании горисполкома.





– Все эти награды, свидетельства подписаны президентом или руководством нашего города. И мы хотим их вернуть Юрию Громаковскому в знак протеста против насилия. Нельзя мирные акции подавлять силой, нельзя избивать людей, нельзя фальсифицировать выборы. Мы не поддерживаем текущую позицию президента и председателя горисполкома и решили выразить это таким способом, – поясняют молодые люди.





– Наш мэр вместо того, чтобы сказать, что насилие – это плохо, и обеспечить гражданам свободу и спокойствие, не осудил действия силовых структур. Люди, выходящие на мирные протесты, ничего не делали плохого. Все, что они делали – просто пытались защитить свое мнение, – говорит Александра Рогоцкая.





Также бывшие выпускники написали два заявления, в которых объясняют свою позицию.





На пропускном пункте в Барановичском горисполкоме ребята пояснили, что хотят попасть к Юрию Громаковскому. Сотрудник милиции сообщил, что председателя исполкома «пока нет, но к вам подойдут из отдела по работе с обращениями граждан».





Бывших выпускников не пустили дальше фойе. К ним вышла Светлана Борзенкова, начальник отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц Барановичского горисполкома.





Она приняла заявления ребят, и сказала, что на их обращение ответят, как предусмотрено законодательством – в течение от 15 до 30 дней.





Александра Рогоцкая попробовала передать вместе с обращением и пакет с наградами.





– А это зачем? Не надо такого делать, вы зря так делаете. Оставьте себе – это же ваша история, – попыталась отговорить выпускников Светлана Борзенкова, увидев, что в пакете.





– В этом здании нам вручали эти награды, это выражение нашей позиции, – пояснил один из выпускников.





Уговоры на ребят не подействовали, и представитель горисполкома согласилась принять награды, но попр ила указать в их обращении весь перечень.





– Те, у кого нет прошлого, нет и будущего, – прокомментировала действия бывших выпускников Светлана Борзенкова.





К ее словам ребята отнеслись спокойно. Они уверены в правильности своей позиции и своего решения.





– Мы ни в коем случае не против учителей, мы благодарны им за те знания, которые они нам дали. Мы против того, что наши голоса украли, – отметил Дмитрий Макаревич.





Его поддерживает все. А Юлия Емельянович резюмирует:





– Мы требуем честных выборов. Требуем прекратить насилие на улицах города, – Юлия Емельянович.