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«Немедленно созвать круглый стол». Архиепископ Кондрусевич выступил с обращением о ситуации в Беларуси

Иерарх попросил о молитве всю Католическую церковь в Европе

«Немедленно созвать круглый стол». Архиепископ Кондрусевич выступил с обращением о ситуации в Беларуси
Глава конференции католических епископов Беларуси в специальном обращении предложил созвать круглый стол, чтобы за ним, а не на баррикадах, решать дальнейшую судьбу Беларуси.

- В этот судьбоносный момент нашей истории во имя Бога безграничного милосердия, любви и спокойствия, я обращаюсь ко всем сторонам конфликта с призывом остановить насилие. Пусть ваши руки, созданные для мирного труда и братского приветствия, не поднимают ни оружия, ни камней. Пусть вместо аргумента силы воцарится основанная на диалоге в истине и взаимной любви сила аргумента, - vaticannews.va/be. - Почему мы, народ с более чем тысячелетней историей христианства, сегодня как будто забыли о любви к ближнему и присущей нам с давних времен толерантности по отношению к инакомыслящим? Почему на нашей святой Земле повторяется библейская история печально известного Каина, который убил своего брата Авеля?

По словам иерарха, «с давних времен наш народ решал сложные вопросы на общих собраниях, которые у древних славян назывались вечем»:

- С учетом этого ценного опыта, ради скорейшего преодоления кризиса в обществе и прекращения насилия предлагаю немедленно созвать специальный круглый стол, чтобы за ним, а не на баррикадах, решать дальнейшую судьбу нашего Отечества, - предложил архиепископ.

Также он обратился к Католической церкви в Европе с просьбой молиться, «чтобы страна вернулась на путь мира и диалога»:

- Мы находимся в озабоченности уже долгое время. От выборов. Не знаем, что будет завтра. Поэтому я обратился с призывом к католикам Беларуси молиться к Матери Божьей, Королеве мира.

Ситуацию архиепископ Кондрусевич назвал «серьезной и сложной»:
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