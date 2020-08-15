







Начало нового театрального сезона в Республиканском театре белорусской драматургии, который должен был начаться 18 августа, откладывается: спектакли отменены вплоть до 2 сентября. Позиция коллектива такова: «мы не маем унутраных сіл і маральнага права рабіць гэта ў той час, калі наша краіна знаходзіцца ў складаным сацыяльна-палітычным становішчы».





Труппа во главе с примой театра народной артисткой Беларуси Татьяной Мархель призвала прекратить насилие, применяемое силовиками по отношению к мирным гражданам.





— Мы адчуваем боль і шок ад падзей, якія адбываюцца на нашых вачах. З нашымі суседзямі, з блізкімі, з роднымі, з нашымі гледачамі, з намі, з нашай краінай. Мы патрабуем спыніць беспадстаўную жорсткасць і прымяненне сілы супрацоўнікамі праваахоўных органаў.





Коллектив требует неукоснительно соблюдать Конституцию нашей страны, гарантирующую права на свободу мнений и собраний, а также расследовать все случаи превышения служебных полномочий.





— Мы хочам, каб сэрцы, рукі і думкі ўсіх нас, народа Беларусі, заўсёды заставаліся чыстымі.Тэатральны грым змываецца, але шрамы застаюцца назаўжды. Толькі разам мы народ Беларусі! — заявили актеры.



