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Театр белорусской драматургии не откроет новый сезон из-за ситуации в стране — актеры выступили с обращением

Республиканский театр белорусской драматургии не откроет новый сезон 18 августа из-за последних событий в нашей стране, а его коллектив записал видеообращение, в котором высказал свою позицию. Информация об этом размещена на официальном сайте театра.



Начало нового театрального сезона в Республиканском театре белорусской драматургии, который должен был начаться 18 августа, откладывается: спектакли отменены вплоть до 2 сентября. Позиция коллектива такова: «мы не маем унутраных сіл і маральнага права рабіць гэта ў той час, калі наша краіна знаходзіцца ў складаным сацыяльна-палітычным становішчы».

Труппа во главе с примой театра народной артисткой Беларуси Татьяной Мархель призвала прекратить насилие, применяемое силовиками по отношению к мирным гражданам.

— Мы адчуваем боль і шок ад падзей, якія адбываюцца на нашых вачах. З нашымі суседзямі, з блізкімі, з роднымі, з нашымі гледачамі, з намі, з нашай краінай. Мы патрабуем спыніць беспадстаўную жорсткасць і прымяненне сілы супрацоўнікамі праваахоўных органаў.

Коллектив требует неукоснительно соблюдать Конституцию нашей страны, гарантирующую права на свободу мнений и собраний, а также расследовать все случаи превышения служебных полномочий.

— Мы хочам, каб сэрцы, рукі і думкі ўсіх нас, народа Беларусі, заўсёды заставаліся чыстымі.Тэатральны грым змываецца, але шрамы застаюцца назаўжды. Толькі разам мы народ Беларусі! — заявили актеры.
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