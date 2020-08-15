Вечером 12 августа 16-летний минчанин Тимур М. пошел к своему другу, однако ночевать домой не вернулся. Встревоженные родители не могли с ним связаться, а друг подростка сообщил, что Тимура у него не было. Об этом рассказал « Белсату » Артем М. – старший брат Тимура.





Как выяснилось намного позже, 16-летнего подростка задержали люди в штатском. «Подъехали небольшим автобусом. Выскочили с дубинками и начали бить да хватать всех, кто попался под руку. Задержанных волокли и укладывали в автобусе друг на друге – штабелем. Позже сели на задержанных и не переставали их бить. Один из задержанных от боли даже наделал в штаны под себя», – рассказала со слов Тимура его сестра Екатерина.





Задержанных пугали: «Сейчас отвезем вас в лес и там расстреляем».





«Тимур рассказал мне, что он лежал в автобусе и молился, чтобы их не расстреляли», – говорит его сестра.





Задержанных завезли в Партизанский РОВД Минска. Там издевательства над ними продолжались. Одного из задержанных — 14-летнего подростка — били в запах. Другого мужчину положили лицом к полу, вставили в задний проход дубинку и били по ней ногами, глубже загоняя в прямую кишку.





Тимура поставили на колени, за волосы оттащили голову назад и всовывали дубинку в рот. Парня били головой о бетон, краем дубинки били по глазам, по бокам, прижимали к пяткам электрошокер. Силовики вынуждали петь официальный гимн Беларуси, а когда тот отказывался, били еще сильнее.





«Тимур приметил, что если кто-то кричал, показывал, что ему больно, то его избивали еще сильнее. Тимуру казалось, что он пробыл в участке целые сутки, но прошло всего пару часов», – рассказала Екатерина.





Подростку стало очень плохо. Он не мог шевельнуться и начал задыхаться. Тимур запомнил, как один из палачей обратился к другому: «Капитан Гущенко, что будем с этим дохляком делать?»





Капитан только хмыкнул и сказал, что его надо бросить в подвал: «Пусть подыхает…» Но еще один из силовиков возразил и вызвал скорую помощь.





В «скорой» Тимура сопровождал ОМОНовец – человек в черной форме и балаклаве. Силовик тряс кулаком у юноши перед лицом и шипел: «Если что-то пикнешь, то мы тебя найдем и ты не жилец». Потом ОМОНовец размахнулся и со всей силой ударил юношу в челюсть – тот потерял сознание.





Тимура доставили в 3-ю городскую детскую клиническую больницу. Врачи зафиксировали перелом верхней челюсти, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, разорванное дубинкой поднебенье, многочисленные ушибы на теле. Состояние парня было очень тяжелое, он бился в конвульсиях. Врачи решили ввести его в искусственную кому.





Как только Тимура вывели из комы вечером 13-го августа, то к нему в палату почти сразу пытались попасть милиционеры, рассказал брат пострадавшего, Артем. «Будем снимать побои, документально фиксировать состояние Тимура и составлять жалобу в прокуратуру», – отметил он.





По словам сестры Тимура Екатерины, парень еще находится в реанимации, не может открыть глаза, которые опухли после избиения, его постоянно тошнит, он не может сам есть из-за поломанной челюсти; ему болит все тело, а сам подросток сильно запуган и находится в угнетенном душевном состоянии.





«Я не знаю, что происходит. Я в шоке. У нас у подъезда на лавочке сидела пара. Обычная пора. Подъехал ОМОН на микроавтобусе, избил их, схватил и увез. Что с ними сейчас – неизвестно. Это какой-то ужас, которому нет объяснения», – отметила Екатерина.