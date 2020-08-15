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Родители пишут, что не понесут цветы в школу 1 сентября, учителя подавлены

Результаты выборов и поведение некоторых членов комиссий вызвали гнев и негодование белорусов ко всей школьной системе. Родители обвиняют учителей в фальсификациях, обещают, что не понесут 1 сентября цветы и не сдадут больше ни копейки на ремонт, мыло и туалетную бумагу.

Родители пишут, что не понесут цветы в школу 1 сентября, учителя подавлены
Гимназия № 13
Многие учителя сейчас подавлены. Но, несмотря на волну осуждения, делают все, что в их силах, чтобы вернуть честь профессии.  

Что возмущает родителей 


Многие родители недовольны итогами выборов и вину возлагают в том числе на школу. Белорусы призывают не нести цветы на линейку 1 сентября, а также не сдавать деньги на школьные дела, не помогать с ремонтом, не ставить окна. Родители пишут, что, будь такая возможность, отдали бы ребенка в частную школу. Говорят о том, что потеряли уважение к педагогам и не знают, как будут теперь им смотреть в глаза. 

К некоторым школам белорусы приносят грамоты учеников в знак потерянного доверия и уважения к учителям, а также лампады с записками «здесь похоронен мой голос». 

Фотографии и контакты работников школ, которые входили в состав комиссий, появляются в различных телеграм-каналах, создается база членов участковых комиссий. У нас есть информация, что учителям приходят сообщения с угрозами в их адрес. Люди напуганы. Есть те, кто сочувствует учителям, непричастным к выборам, и не понимают, почему они теперь должны терпеть осуждающие взгляды детей и родителей. 

Травлю надо остановить, считают некоторые родители, иначе из школы уйдут все порядочные и профессиональные педагоги. Вот что пишет Светлана, мама второклассника СШ № 84 г. Минска.  

— Мне бы хотелось выступить в защиту тех людей и учителей, которые были в участковых комиссиях. Во-первых, создатели базы УИК, я понимаю ваши благие намерения и ваш праведный гнев. Но как вы можете требовать свободы слова, мнения и уважения, если сейчас происходит такая травля? Как вы можете рассказывать своим детям о чести и честности, если так поступаете с людьми, которые годы своей жизни отдают нашим детям? Я понимаю, что многие сейчас начнут говорит о том, что педагогам нужно было отказаться. Но каждый ли из вас на самом деле такой смелый? Мы не были на месте тех людей, кто сидел в комиссиях, мы не знаем их мотивов. 

Во-вторых, я прошу родителей. Почему мы не требуем запрета на проведение выборов в школах и детских садах, почему мы не направляем все силы на то, чтобы наших педагогов не включали в комиссии, не отправляли на парады, не заставляли подписываться на периодические издания, которые им просто не нужны? Я прошу помощи всех родителей, которым небезразлично будущее их детей. Помогите тем кто рядом с вами, поддержите.  

Что говорят педагоги 


Учителя, с которыми нам удалось пообщаться, раздавлены. Некоторые из них говорят, что «чувствуют себя соучастниками», хотя не имели к выборам икакого отношения. Приводим мнение учителя русского языка и литературы одной из столичных школ, которое изначально было размещено в «Сообществе учителей» и поддержано многими педагогами: 

— Разрывается сердце, когда читаешь сообщения людей, которые готовы плевать в лицо каждому учителю в нашей стране, которые ненавидят теперь всех учителей и питают этой ненавистью своих детей. И все это из-за небольшой группы алчных и беспринципных людей, которые свои интересы поставили выше интересов всего населения нашей славной страны. Рождаются вопросы, на которые, боюсь, очень сложно будет найти ответы, стоя перед пытливыми взглядами наших завтрашних учеников и перед родителями, не уважающими учителей. Больно и обидно! Так и хочется у «тех немногих» спросить: «За что же вы так?». 

При этом учителя обращаются к родителям и просят понимания: нельзя по небольшой группе людей судить обо всех. 

— Поверьте, у нас огромное количество сложностей, которые постоянно приходится преодолевать на своем профессиональном пути, но мы стараемся все превозмочь и остаться верными призванию и своей чести. У нас есть замечательные учителя, отдающие душу, время, силы своим ученикам больше, чем родным детям. Учитывая это, никак нельзя по небольшой группе людей судить всех, причесывать всех под одну гребенку.
Rebenok.by
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