











"Все собранные деньги будут переданы на оплату штрафов и на поддержку семей репрессированных. Все выплаты будут проходить в согласовании с правозащитниками. Приоритет в выплатах будет отдаваться тем, кто впервые подвергся преследованию за свои права и свободы", – сказано на странице.





Желающим поддержать участников акций протеса предлагают сделать взнос от $20.











