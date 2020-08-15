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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Facebook для пострадавших во время протестов белорусов собрали более $2 млн

В Facebook для пострадавших во время мирных митингов против фальсификациии выборов собрали $2,270. Об этом сообщается на странице Support for Belarus // Збор дапамогі для ахвяраў рэпрэсій у Беларусі в социальной сети, созданной для сбора пожертвований.




"Все собранные деньги будут переданы на оплату штрафов и на поддержку семей репрессированных. Все выплаты будут проходить в согласовании с правозащитниками. Приоритет в выплатах будет отдаваться тем, кто впервые подвергся преследованию за свои права и свободы", – сказано на странице.

Желающим поддержать участников акций протеса предлагают сделать взнос от $20.
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