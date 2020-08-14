На ступенях здания КГБ - свечи и цветы

Протестующие, которые идут с площади Независимости, оставляют здесь цветы, свечи и плакаты. Например, белорусским чекистам оставлены такие послания: "Я не хочу уезжать" и "Извинений мало!"





Удивительность этого события в том, что в предыдущие дни граждане проходили мимо этого здания с опаской, так как патруль мог проверить рюкзак.



