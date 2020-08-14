+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Литовские врачи поддержали протесты белорусов: «Этого не может быть в 21 веке. В Европе»

Десятки медиков из Вильнюсской городской клинической больницы в Антакальнисе с белыми шарами и плакатами вышли на улицу, выразив поддержку белорусскому народу, протестующему против режима Александра Лукашенко.

Как сообщает издание 15min.lt, акция вызвала резонанс: мимо останавливались прохожие, водители автомобилей сигналили.

Акушер-гинеколог Виктория Навицкене сказала, что медики хотят не только привлечь внимание к политическому кризису в соседней стране: «Мы хотим записать в своей памяти то, чем мы можем дорожить, то есть свободу».

Доктор Рамуне Тракимене была удивлена ​​происходящим на улицах Беларуси: «В 21 веке этого не может быть. В любой европейской стране, даже если она не такая демократичная, как нам хотелось бы».


Фото из аккаунта в Фейсбуке Вильнюсской городской клинической больницы в Антакальнисе

Хирург Дайнюс Будрис заверил, что акция солидарности литовских медиков показывает, что сложная ситуация в Беларуси вызывает общественное беспокойство не только внутри страны.

"Литве нужна была помощь 30 лет назад, теперь помощь нужна Беларуси. Люди заслуживают того, чтобы жить свободно, и ни один диктатор не имеет права бить нас, сажать в тюрьму невинных людей", - Дайнюс Будрис, хирург.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]