Как сообщает издание 15min.lt , акция вызвала резонанс: мимо останавливались прохожие, водители автомобилей сигналили.





Акушер-гинеколог Виктория Навицкене сказала, что медики хотят не только привлечь внимание к политическому кризису в соседней стране: «Мы хотим записать в своей памяти то, чем мы можем дорожить, то есть свободу».





Доктор Рамуне Тракимене была удивлена ​​происходящим на улицах Беларуси: «В 21 веке этого не может быть. В любой европейской стране, даже если она не такая демократичная, как нам хотелось бы».









Фото из аккаунта в Фейсбуке Вильнюсской городской клинической больницы в Антакальнисе





Хирург Дайнюс Будрис заверил, что акция солидарности литовских медиков показывает, что сложная ситуация в Беларуси вызывает общественное беспокойство не только внутри страны.





"Литве нужна была помощь 30 лет назад, теперь помощь нужна Беларуси. Люди заслуживают того, чтобы жить свободно, и ни один диктатор не имеет права бить нас, сажать в тюрьму невинных людей", - Дайнюс Будрис, хирург.