Соответствующее заявление стипендиаты выразили в открытом письме. Вот его текст:





«Мы заявляем: нам стыдно нести это звание. Так случилось, что белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране. Мы не можем спокойно находиться на улице, мы не можем высказывать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха. Девятого августа были проведены выборы президента РБ, результаты которых вызывают сомнения у большинства белорусских граждан, проживающих в стране и за ее пределами. Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен. Мы наблюдали манипуляции с составом и давление на избирательные комиссии, неуважение к независимым наблюдателям и вопиющие нарушения избирательного процесса. Мы не признаем официальные результаты этой президентской кампании.





То, что происходит последние дни, не соответствует принципам свободного демократического общества и не отвечает уставу Конституции. Мы видели, с какой жестокостью задерживают мирных протестантов и прохожих, мы знаем, как дальше работает судебная система, мы слышали про нечеловеческие условия содержания политзаключенных в тюрьмах. Народ хочет и имеет право мирно выразить свое мнение, и этот народ — это не проплаченные из-за границы „отмороженные“, народ — это все мы.





Мы требуем:





Отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь.





Освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней.





Прекращения насилия со стороны милиции, ОМОНа и армии в адрес мирных граждан.





Прекращения преследования журналистов независимых СМИ и искажения информации в государственных СМИ.





Проведения новых, честных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.





Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное. Мы отказываемся от всех званий и привилегий, связанных со Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся, во имя справедливости и мира. Денежные средства нами, по возможности, будут перечислены в фонд поддержки репрессированных, пострадавших и оштрафованных».





Специальный фонд президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи создан указом президента Белоруссии №18 от 12 января 1996 г. Его назначение - финансирование мероприятий, создающих условия для поиска, становления и творческого развития одаренной молодежи. Средс в фонд выделяются из резервного фонда президента, туда также идут добровольные взносы от граждан Белоруссии, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц и другие поступления.