"Существует общее ощущение недоверия к России с американской стороны. И мы убеждены, что из-за этого недоверия США не принимают технологии включая вакцины, средства тестирования и лечения", - сказал американскому изданию неназванный российский чиновник в Москве.





Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЕнани сказала, что президент Дональда Трампа проинформировали о новой российской вакцине. При этом она подчеркнула, что американские вакцины проходят через "тщательную" проверку в рамках третьей фазы клинических испытаний по самым высоким стандартам. Другие американские чиновники сказали CNN, что в США российскую вакцину считают неготовой. И никто ее серьезно не рассматривал еще до российского решения сертифицировать препарат.





"Черта с два мы в США дадим это (российскую вакцину) обезьянам, не говоря уже о людях", - сказал неназванный член правительства США из сферы здравоохранения.





Во вторник Россия объявила, что завершила работу над вакциной против коронавируса. А президент Владимир Путин заявил, что его дочь уже сделала прививку . Но эксперты скептически относятся к этим заявлениям, отмечая, что испытания вакцины не былы проведены.





Российские чиновники сказали CNN, что Россия готова поделиться информацией о своей вакцине. И что она может даже позволить американским фармакологическим компаниям начать производство российской вакцины на территории США. В Москве и раньше заявляли, что некоторые американские фирмы якобы заинтересованы в российской разработке. Хотя никаких названий никто не озвучил. Читайте также Президент Филиппин хотел испытать на себе вакцину России, но передумал После того, как Вашингтон отказался от российского препарата, российские источники сказали CNN, что американские стороне все же "стоит серьезно подумать о том, чтобы принять вакцину" под названием Sputnik V. Ведь она может спасти жизнь американцев.





"Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, тогда появятся вопрос, почему США не исследовали эту возможность. Почему политики закрыли доступ к этой вакцине", - сказал неназванный высокопоставленный чиновник России.