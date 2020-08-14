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Автозак въехал в автомобиль гродненца. Тот вышел разобраться, а ему сломали два ребра

Автозак задел автомобиль гродненца. Он вышел из машины выяснить, что произошло, но его схватил ОМОН. Мужчину задержали и присудили 10 суток административного ареста, потом неожиданно выпустили со сломанными ребрами и «меткой».


Гродненец Александр Воробьев не участвовал в акции протеста 11 августа. Он ехал к своей маме на Суворова.

— Папа был за рулем. Кольцо было заблокировано, чтобы объехать, он проезжал через филармонию. Как раз туда начали съезжаться автозаки, БТР и бусики с ОМОНом. Автозак заезжал и задел его машину, — рассказала дочь Яна со слов очевидцев.

Александр вышел из машины, не заглушив двигатель, чтобы посмотреть, что происходит. В это время ОМОН начал задерживать людей.

— Его за руки за ноги взяли и загребли в автозак. Он оттуда позвонил матери и сказал «меня скрутили, я в автозаке». Он даже не успел достать ключ и выключить фары.

Когда Яна забирала машину, та была заведена и стояла посреди дороги. Очевидцы вызвали ГАИ. В автомобиле разбита задняя фара, дыра в крыле. Вероятно, Александр приехал в РОВД без обуви. «Потому что он звонил маме и сказал «кроссовок жалко», — сказала Яна.

12 августа Яне стало известно, что отца после задержания увезли в Октябрьский РОВД. Ему присудили 10 суток ареста. Где он их отбывает, Яне не сообщили. Передачу не приняли из-за «эпидемиологической обстановки».

13 августа Александра неожиданно выпустили. У него сломаны два ребра. Будут ли жаловаться на действия милиции, семья пока не решила. Александр оказался «помеченным», потому что говорил на белорусском языке — на руке у него остался знак креста.
Hrodna.life
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