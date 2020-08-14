"Управлением и территориальными подразделениями Следственного комитета по Брестской области возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства, применения и угрозы применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел", - проинформировали в УСК.





"Указанные события имели место в разное время суток 10 и ночью 11 августа текущего года на территории Бреста и районных центров области. В ходе массовых беспорядков применялось насилие к сотрудникам органов внутренних дел, исполняющим служебные обязанности по охране общественного порядка, и повреждалось имущество на центральных улицах некоторых городов", - говорится в сообщении.





В Бресте и Пинске следователями возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках) УК. В настоящее время подозреваемыми признаны 99 человек, сообщили правоохранители.





По их словам, "вечером 10 августа 58-летний житель Барановичей, находясь на одной из улиц райцентра, бросил в сторону сотрудника милиции горящую полимерную бутылку с синтетическим горючим веществом". "Правоохранитель успел увернуться, в связи с чем не пострадал", - добавили в УСК.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК, он заключен под стражу, проинформировали там.





Следующей ночью, сообщили в управлении, также в Барановичах были повреждены огнем 4 павильона "Табакерка", еще один аналогичный павильон облит горючей жидкостью.





"В совершении преступления подозревается 25-летний житель Барановичей. Барановичский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (хулиганство) УК.", - рассказали в УСК.





Расследование уголовных дел продолжается, проинформировали правоохранители.























