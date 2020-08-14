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Минздрав сообщил об освобождении всех медиков, задержанных на протестных акциях

Министерство здравоохранения совместно с МВД провело работу по розыску в местах временного содержания и освобождению работников системы здравоохранения, задержанных во время протестных акций, сообщается в официальном telegram-аккаунте ведомства.

"В настоящий момент все они (16 человек) освобождены. Часть из наших коллег уже приступили к работе.

По данным Минздрава, на сегодняшний момент, среди задержанных работников системы здравоохранения - нет", - говорится в сообщении.

"В случае если у граждан есть иная информация - просим незамедлительно сообщить ее в Минздрав", - добавили в ведомстве.
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