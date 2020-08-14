"В настоящий момент все они (16 человек) освобождены. Часть из наших коллег уже приступили к работе.





По данным Минздрава, на сегодняшний момент, среди задержанных работников системы здравоохранения - нет", - говорится в сообщении.





"В случае если у граждан есть иная информация - просим незамедлительно сообщить ее в Минздрав", - добавили в ведомстве.