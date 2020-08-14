



Инна Афанасьева обратилась к белорусам на своей странице в Facebook:





«Я всегда говорила, как бы я хотела увидеть то время, когда мы – беларусы научимся любить и уважать друг друга! Эту веру в нашу нацию заложила мне моя семья, моя Бабушка, которая не имела образования, пережила революцию, две войны и голод, но при этом всегда относилась с такой неподдельной любовью к людям! Именно благодаря своей семье я жила с твердой уверенностью, что мы самые лучшие люди на земле и всегда верила в нас.





Я люблю свою страну красивую, сильную, независимую и она такая благодаря нашим простым людям, работягам и служащим, медикам и педагогам, ученым и ITшникам, артистам и спортсменам и благодаря конечно же нашим военным, офицерам и простым солдатам!





Дорогие наши офицеры, люди в погонах ГАИ, Милиция, Спецназ, ОМОН... Я не знаю какие подобрать слова, от ужаса последних событий! Это огромная боль на сердце каждого из нас! Пожалуйста, не бейте и не убивайте людей! Те крики и стоны из Окрестина – они ведь останутся в душе у каждого белоруса! В моей душе это точно! Останутся и те люди, которые бежали оплачивать штрафы за водителей на улицах. Люди, которые привозят еду в Окрестино! Останутся наши красивые женщины с цветами вдоль дорог! Люди, которые собирают деньги пострадавшим и уже искалеченным семьям. Останутся и те, кто сложил свои щиты и не подчинился приказам. Наши медики! Боже, спасибо Вам, за то, что спасаете жизни чьих-то детей! Дорогие наши ребята, прошу вас, не убивайте, ведь с каждым ударом вы порождаете ещё большее зло. Вы убиваете себя и свою Душу! Я желаю каждому из нас выжить в это непростое время и остаться ЛЮДЬМИ! Пожалуйста, берегите себя своих родных и близких!» (орфография и пунктуация сохранены).





Народная артистка Беларуси Инна Афанасьева признается «королевой белорусской эстрады». В ее репертуар входит более 200 песен на русском, белорусском, польском, иврите, украинском языках.