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Гродненскому журналисту Руслану Кулевичу сломали обе руки

В Гродно госпитализировали журналиста сайта Hrodna.life Руслана Кулевича, которого накануне освободили из заключения. У него переломы обеих рук. Фотографию журналиста опубликовал "Белсат".



Кулевича задержали 11 августа, когда он освещал акцию протеста в Гродно. Его осудили на семь суток, заявив, что он участвовал в несанкционированной акции. Судья перед вынесением приговора извинился и сослался на "такую ситуацию", пишет Hrodna.life

Но через полтора суток журналиста без объяснений отпустили домой. "Непонятно, что случилось, просто сказали, что освобождают всех. Со мной в камере было четыре человека, которых также незаконно задержали. Не знаю почему. Какой-то сумасшедший дом. При задержании били, в ИВС били, издевались, потому что я журналист. Мы ничего противоправного не делали, даже не успел фотоаппарат достать. Сразу налетели", — рассказывает журналист.

У парня после освобождения ссадины, опухшие руки, следы ударов на спине и ногах. По словам Кулевича, когда его заводили в ИВС, то каждый милиционер старался его ударить.
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