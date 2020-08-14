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Адвокаты бесплатно помогут всем задержанным на последних акциях протеста

Белорусская республиканская коллегия адвокатов опубликовала заявление: адвокаты и медиаторы готовы помочь в мирном и законном разрешении конфликтов, которые произошли между гражданами и силовиками после выборов 9 августа и продолжаются по сей день — многие задержанные до сих пор в изоляторах, больницах, освобожденные ожидают судов.

— Адвокаты оказывают юридическую помощь всем нуждающимся. Также многие адвокаты имеют удостоверения медиатора и могут участвовать в разрешении конфликтов в качестве медиаторов. В адвокатуру поступают сообщения о нарушениях как со стороны правоохранительных органов, так и о нарушениях со стороны граждан, провоцирующих конфликты. Коллегия обращается ко всем гражданам нашей страны независимо от их профессии, должности и рода деятельности и призывает разрешать конфликты в соответствии с нормами закона, как с участием адвокатов, медиаторов, так и самостоятельно.

Адвокаты готовы оказывать юридическую помощь по административным делам бесплатно. Для этого всем нужно обратиться в советы территориальных коллегий адвокатов, контакты можно узнать на сайте БРКА.
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