— Адвокаты оказывают юридическую помощь всем нуждающимся. Также многие адвокаты имеют удостоверения медиатора и могут участвовать в разрешении конфликтов в качестве медиаторов. В адвокатуру поступают сообщения о нарушениях как со стороны правоохранительных органов, так и о нарушениях со стороны граждан, провоцирующих конфликты. Коллегия обращается ко всем гражданам нашей страны независимо от их профессии, должности и рода деятельности и призывает разрешать конфликты в соответствии с нормами закона, как с участием адвокатов, медиаторов, так и самостоятельно.





Адвокаты готовы оказывать юридическую помощь по административным делам бесплатно. Для этого всем нужно обратиться в советы территориальных коллегий адвокатов, контакты можно узнать на сайте БРКА.



