Семья погибшего ПРОСИТ ПРИЙТИ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ МИНСКА, чтобы отдать долг памяти человеку, который погиб за свободу Беларуси.





Сами похороны пройдут на Западном кладбище, сообщает телеграм-канал NEXTA.









По версии МВД, Александр Тарайковский погиб от взорвавшегося у него в руках неизвестного взрывного устройства, однако очевидцы заявили, что в руках у него ничего не взрывалось.









Вот что Нашей Ниве рассказал о Тарайковском его друг. "Саша вышел на протесты, потому что он был не согласен с подсчетом голосов на выборах, с тем, что его голос украли.





Его не устраивало скотское отношение властей к народу, избиению людей омоновцами. Он хотел жить в хорошей стране, хотел, чтобы его дети жили в хорошей стране, а не в фашизме.





Я вместе с ним тогда был [на Пушкинской], в понедельник. Там было очень много мирных людей. И когда начались взрывы, то все просто бросились в разные стороны. И мы потерялись", - рассказывает Дмитрий.





По его словам, Александр был ипэшником, делал автошторки. Занимался также ремонтом бензо- и электроинструментов. Руки у человека были "золотые". Хотел открыть швейную мастерскую. Работал сам на себя, выплачивал налоги и был честным человеком.





На момент трагедии Александр жил в гражданском браке с Еленой. У них есть трехлетняя дочь. У Елены от первого брака есть и старший ребенок. Сейчас она с детьми осталась фактически без средств к существованию, так как работала с Александром, помогала ему с бизнесом.





Семье Александра Тарайковского можно помочь, перечислив средства на карту:





4112 9800 3304 9007

10/22

NATALYA PROKOPOVICH





Или на счет:

BY42ALFA30145177440300270000



