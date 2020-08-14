Стало известно место и время похорон погибшего в Минске демонстранта - семья просит всех прийти
Прощание с Александром Тарайковским пройдёт в 12:00 в субботу, 15 августа, по адресу Ольшевского, 12.
на "Пушкинскую" к месту гибели Александра люди несут цветы
Семья погибшего ПРОСИТ ПРИЙТИ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ МИНСКА, чтобы отдать долг памяти человеку, который погиб за свободу Беларуси.
Сами похороны пройдут на Западном кладбище, сообщает телеграм-канал NEXTA.
Напомним, Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов - силовики против безоружных граждан применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, жестоко избивали людей, наваливаясь толпой на одного.
По версии МВД, Александр Тарайковский погиб от взорвавшегося у него в руках неизвестного взрывного устройства, однако очевидцы заявили, что в руках у него ничего не взрывалось.
Вот что Нашей Ниве рассказал о Тарайковском его друг. "Саша вышел на протесты, потому что он был не согласен с подсчетом голосов на выборах, с тем, что его голос украли.
Его не устраивало скотское отношение властей к народу, избиению людей омоновцами. Он хотел жить в хорошей стране, хотел, чтобы его дети жили в хорошей стране, а не в фашизме.
Я вместе с ним тогда был [на Пушкинской], в понедельник. Там было очень много мирных людей. И когда начались взрывы, то все просто бросились в разные стороны. И мы потерялись", - рассказывает Дмитрий.
По его словам, Александр был ипэшником, делал автошторки. Занимался также ремонтом бензо- и электроинструментов. Руки у человека были "золотые". Хотел открыть швейную мастерскую. Работал сам на себя, выплачивал налоги и был честным человеком.
На момент трагедии Александр жил в гражданском браке с Еленой. У них есть трехлетняя дочь. У Елены от первого брака есть и старший ребенок. Сейчас она с детьми осталась фактически без средств к существованию, так как работала с Александром, помогала ему с бизнесом.
Семье Александра Тарайковского можно помочь, перечислив средства на карту:
4112 9800 3304 9007
10/22
NATALYA PROKOPOVICH
Или на счет:
BY42ALFA30145177440300270000
"Белорусский партизан"
14:21 14/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение