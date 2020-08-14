+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

"Лукашенко срочно надо убирать!" Работница метро рассказала о зверствах силовиков, отмывая кровь

В Беларуси силовики показательно жестоко избивают мирных граждан, которые даже не участвуют в акциях протестах.

"Лукашенко срочно надо убирать!" Работница метро рассказала о зверствах силовиков, отмывая кровь
фото носит иллюстративный характер
Об этом рассказала 1k.com.ua сотрудница минского метро.

По ее словам, мужчина просто стоял на остановке, а когда сотрудники ОМОН решили его задержать, попытался скрыться в подземке. После этого силовики принялись избивать гражданина в метро. Женщина отметила, что ей пришлось отмывать кровь потерпевшего.

Жительница белорусской столицы также добавила, что подобные избиения происходят везде и постоянно.

«Сегодня ночью забрали моего сына. Он просто вышел из машины с другом, и его просто забрали, ни за что. Дали 10 суток. Страна должна быть для жизни. Но не с нашим президентом. Не с нашим Лукашенко. Его надо срочно убирать. Уничтожать», — сказала она.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]