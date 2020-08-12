Виктор Мартинович: Палачи и каратели

Я опытный зритель.





Меня очень сложно поразить.





Тем более - растрогать.





Но когда я гляжу тот видос из-под Окрестина, когда слышу крики боли тех, кого там пытают, а потом открываю ролик, где капелла государственной филармонии поет "Магутны Божа" в знак протеста против того, что "черные" наделали в нашей стране, слезы жгут мне глаза.













Это невозможно терпеть, но смотреть, слушать и читать — нужно! Как нужно разговаривать с теми, кто уже отсидел. Кого без всякого суда продержали в камере, забитой людьми настолько, что они там не могли даже сидеть - места не хватало.





Кому не давали еды два дня. Кого не выводили даже по малой нужде и приказывали «делать под себя».





Я слушаю и смотрю снова и снова.





Ведь это сегодня - мы.





Та страна, которую мы любим. Страна, где до недавней поры все прекрасно помнили, кто такие каратели.





Я понимаю, что те, кого избивают в тюрьмах или в районных РУВД (а есть достаточно свидетельств, что пытки происходят не только в центрах изоляции и тюрьмах, но и в отделениях) - не виноваты. Часть из них - в отличие от меня - просто случайные люди. Вышедшие из троллейбуса не в тот момент.









И это происходит не в нацистской Германии, не 75 лет назад, а здесь и сейчас, в нашей с вами стране.





Волонтеры рассказывают, что те, кого ночью выпускали из тюрем (ведь они настолько переполнены, что содержание там угрожает уже не только здоровью, но и жизни!), бежали оттуда прочь.





Они даже не брали приготовленную для них пищу и воду. Что перед освобождением их показательно избивали и запугивали, так, что люди вылетали за ворота не оглядываясь, словно сбежали из Освенцима.





И я не могу себе представить мир людей, которые все это делают. Я знаю, что их мозги надежно перепрошиты, что картина действительности у них не соответствует объективному состоянию. Что они воспринимают всех, кто вышел (и всех, кто даже проходил рядом) проплаченными наемниками, старающимися здесь что-то расшатать.





Но не об этом речь.





Даже если мы - враги.





А вы - герои.





Кто вас учил, что врагов можно пытать?





Что так выглядит геройство?





Из какой Библии или кодекса строителя коммунизма вы этому научились?





Знаете ли вы, что даже в вооруженных конфликтах армия не ведет себя так с военнопленными? А если отдельные солдаты или офицеры санкционируют пытки - так их за это потом показательно - именно показательно - наказывают, лишают звания и погон?





Так что вы делаете?





Западные дипломаты начали говорить, что ситуация в Беларуси требует уже не просто санкций, но и уголовного расследования. Особенно, если факты смерти протестующих подтвердятся.





Так не думали ли вы о том, что вы, ваши действия с "пленными" могут стать одной из страниц этого расследования? И что в случае, если отвечать придется вашим командирам, вы - те, кто не дает воды и еды, кто бьет, кто грязно ругается - сделаетесь разменной монетов?





Что именно вас, с фамилией, местом жительства, биографией и аккаунтом в «Одноклассниках» сдадут, чтобы сохранить себя?





И к тому же: каким бы ни был приказ, например - вести себя "жестко" с задержанными, у вас всегда есть "коридор усердия". И для того, чтобы потом не гореть в аду - в который вы наверное не верите - достаточно просто не быть явными садистами?





Когда армия одной страны совершает нападение на другую страну и производит захват пленных, это называется "война". Или - "оккупация". Как назвать ситуацию, когда та же армия или "стражи закона" захватывают своих?





Соседей по подъезду?





Сограждан?





Когда бьют и оскорбляют их исключительно за иную позицию?





Это все - за пределами уже не только закона и этики, но - человечности.





Чем бы не закончился август 2020-ого года, эти крики боли из-за стен останутся с вами навсегда.



















