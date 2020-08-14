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Кровавые деньги: власть пытается купить лояльность - обещает по 200 рублей переболевшим COVID-19

Власти начали обещать выплатить по 200 рублей всем, кто переболел коронавирусом


"Итоги приема Гавриловой на Гипросвязь. Всем преболевшим ковид или даже если родственник болел выдадут по 200 р", - написал нам читатель @nashaniva. 

"Гипросвязь" - это предприятие в Минске, которое присоединилось к общенациональной акции протеста вчера. 

Сегодня власти на него отправили председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников связи Нину Гаврилову.
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