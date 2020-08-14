



"Итоги приема Гавриловой на Гипросвязь. Всем преболевшим ковид или даже если родственник болел выдадут по 200 р", - написал нам читатель @nashaniva.





"Гипросвязь" - это предприятие в Минске, которое присоединилось к общенациональной акции протеста вчера.





Сегодня власти на него отправили председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников связи Нину Гаврилову.