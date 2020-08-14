







В ночь на пятницу задержанных начали массово выпускать из изолятора на улице Окрестина. Первое, о чем рассказывали вышедшие на свободу люди - избиения и издевательства со стороны силовиков.





Замминистра МВД ночью приезжал к ЦИП на Окрестина, на вопрос об издевательствах над задержанными он ответил: "Издевательств никаких не было".





Но в ответ услышал: "Вас все равно будут судить".





Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента. В отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. А после задержаний, по многочисленным видеосвидетельствам, которые есть в интернете, целый арсенал издевательств.







