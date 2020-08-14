Об этом РБК рассказала фельдшер Виктория, дежурившая ночью 10 августа.





По ее словам, другие частыми последствиями акций — панические атаки, кровотечения, контузии. Кроме того, один раз медикам пришлось провести травматическую ампутацию стопы. Эту же статистику подтвердила и другой медик, работающий в больнице скорой помощи. Она добавила, что чаще всего белорусы получали ушибы по всему телу, переломы и внутренние кровотечения.









Фельдшер скорой помощи, которая 13 августа дежурила в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске, заявила, что за одну смену ее бригада госпитализировала не менее 14 человек. «Там люди с уже черными кровоподтеками на ногах и руках от ударов дубинками, разбитые головы, одного отправили зашивать надорванное ухо», — поделилась она.









Ранее белорусы, освобожденные из изолятора, показали следы избиений. На распространенных кадрах люди зафиксировали синяки, гематомы, кровоподтеки, раны и ссадины, оставшиеся на их телах после издевательств силовиков.









13 августа заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители избивали задержанных граждан.





По всей Беларуси идут массовые протесты.