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Я свободен! Солист Большого театра отказался от звания лауреата гранд-премии президента Беларуси

Солист Большого театра Беларуси, победитель ряда международных конкурсов Илья Сильчуков последовал примеру Владимира Спивакова.

Я свободен! Солист Большого театра отказался от звания лауреата гранд-премии президента Беларуси
В свете всего произошедшего я отказываюсь носить звание 3-жды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев.
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