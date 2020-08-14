Я свободен! Солист Большого театра отказался от звания лауреата гранд-премии президента Беларуси
Солист Большого театра Беларуси, победитель ряда международных конкурсов Илья Сильчуков последовал примеру Владимира Спивакова.
В свете всего произошедшего я отказываюсь носить звание 3-жды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев.
08:24 14/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение