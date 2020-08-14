Напомним, молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С этих пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.





Родные Александра написали заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти парня. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.





В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Предварительно установлено, что вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было, сообщал СК.





13 августа сестра умершего Александра, Ольга, плачет.





— Утром мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело по погибшему Саше. Нас поправили: «Он не погибший. Он умер от передозировки наркотиками». Что? Да он даже не курил никогда! — возмущается она. — И потом, какие наркотики? Ведь он же был под стражей несколько дней до смерти.





Родные наняли адвоката и намерены пристально следить за следствием. Они, говорят, просят показать им тело сына.



