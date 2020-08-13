+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

«Помните, нам всем вместе жить в этой стране». Минздрав выпустил обращение

Минздрав вечером 13 августа опубликовал в телеграм-канале обращение ведомства и Белорусского профсоюза работников здравоохранения.


«Министерство здравоохранения с тревогой следит за ситуацией, развивающейся в последние дни. Волна насилия, поломанные судьбы и потерянное здоровье.
Мы, врачи, призваны защищать и оберегать самое ценное из того, что есть у человека — его жизнь и здоровье, не можем безучастно наблюдать за происходящим. Жизнь и здоровье (всех без исключения) граждан нашей страны — бесценны», — сказано в обращении.

В обращении ведомство призывает соотечественников остановить раскручивание спирали насилия на улицах городов и не провоцировать друг друга.

«Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия. Жизнь очень хрупка и скоротечна, здоровье легко потерять, не надо тратить этот бесценный дар на провоцирование насилия и поощрять наметившийся раскол в обществе! Помните, нам всем вместе жить в этой стране».

Напомним, 12 августа около 200 медиков вышли на акцию против насилия к медуниверситету в Минске. К ним приехал и глава Минздрава Владимир Караник, который позже назвал акцию срежиссированным мероприятием. 13 августа медики вышли снова.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]