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Киевский национальный университет может отобрать у Лукашенко звание почетного доктора

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил нынешний ректор вуза.

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в сентябре может отменить звание почетного доктора президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания", - подчеркнул Бугров

По его словам, Ученый совет собирается во время учебного года, и, скорее всего, будет рассматривать данный вопрос в сентябре.

Также он добавил, что как член ученого совета выступает "за" лишение Лукашенко звание почетного доктора КНУ.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор вуза Леонид Губерский.

Ранее инициативная группа выпускников и студентов КНУ им. Шевченко обратилась к ректору и членам ученого совета университета отменить звание почетного доктора КНУ Лукашенко.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны, Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года, участвовал  в них уже в шестой раз.

По данным официального экзит-полла (единственного разрешенного в стране), Лукашенко получил 79,7%, а кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская – 6,8%.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, не дожидаясь завершения подсчета голосов, фактически объявила Александра Лукашенко победителем выборов и призвала остальных кандидатов «признать свое поражение, поздравить победителя и не волновать народ».

После этого по всей Беларуси возобновились акции протеста, во время которых произошли кровавые столкновения с силовиками. Из разных городов страны поступали сообщения о фальсификациях. 

ОМОН применил против митингующих водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.  Тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, как минимум два протестующих погибли.

Евросоюз, США, НАТО и Совет Европы констатировали, что выборы в Беларуси не были ни прозрачными, ни демократическими, и призвали официальный Минск уважать права и свободы граждан. 
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