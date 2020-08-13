Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в сентябре может отменить звание почетного доктора президенту Беларуси Александру Лукашенко.





Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров в комментарии "Интерфакс-Украина"





"Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания", - подчеркнул Бугров





По его словам, Ученый совет собирается во время учебного года, и, скорее всего, будет рассматривать данный вопрос в сентябре.





Также он добавил, что как член ученого совета выступает "за" лишение Лукашенко звание почетного доктора КНУ.





Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор вуза Леонид Губерский.





Ранее инициативная группа выпускников и студентов КНУ им. Шевченко обратилась к ректору и членам ученого совета университета отменить звание почетного доктора КНУ Лукашенко.





9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны, Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года, участвовал в них уже в шестой раз.





По данным официального экзит-полла (единственного разрешенного в стране), Лукашенко получил 79,7%, а кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская – 6,8%.





Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, не дожидаясь завершения подсчета голосов, фактически объявила Александра Лукашенко победителем выборов и призвала остальных кандидатов «признать свое поражение, поздравить победителя и не волновать народ».





После этого по всей Беларуси возобновились акции протеста, во время которых произошли кровавые столкновения с силовиками. Из разных городов страны поступали сообщения о фальсификациях.





ОМОН применил против митингующих водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, как минимум два протестующих погибли.





Евросоюз, США, НАТО и Совет Европы констатировали, что выборы в Беларуси не были ни прозрачными, ни демократическими, и призвали официальный Минск уважать права и свободы граждан.