Задержанных с Окрестина перевозят даже к больным алкоголизмом в ЛТП
Из-за катастрофической нехватки в Минске мест для размещения до суда задержанных участников акций протеста используются самые разные места.
ЛТП №3 Слуцкого района.
Правозащитникам известно, что некоторых задержанных удерживали в учебном центре ОМОН под Минском.
Сегодня сообщают, что часть задержанных из ИВС на Окрестина перевезли даже в ЛТП №3 Слуцкого района.
"Сюда поехали автозаки, которые выезжали в обед с Окрестина (это ЛТП №3 Слуцкого района)! Завтра утром будут списки готовы и можно будет узнать своих близких! Всем терпения!",- сообщают волонтеры "Весны".
20:08 13/08/2020
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