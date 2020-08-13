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Задержанных с Окрестина перевозят даже к больным алкоголизмом в ЛТП

Из-за катастрофической нехватки в Минске мест для размещения до суда задержанных участников акций протеста используются самые разные места.

ЛТП №3 Слуцкого района.


Правозащитникам известно, что некоторых задержанных удерживали в учебном центре ОМОН под Минском.

Сегодня сообщают, что часть задержанных из ИВС на Окрестина перевезли даже в ЛТП №3 Слуцкого района.

"Сюда поехали автозаки, которые выезжали в обед с Окрестина (это ЛТП №3 Слуцкого района)! Завтра утром будут списки готовы и можно будет узнать своих близких! Всем терпения!",- сообщают волонтеры "Весны".
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