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"Посадили цвет нации". У Жодинской тюрьмы пробка из желающих помочь

Сегодня с утра возле тюрьмы в Жодино многолюдно. Люди ищут своих. Среди растерянности и слез встречаются и счастливые улыбки — сегодня «своих» выпустили.
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Волонтеры привезли много еды, воды. Очередь из желающих подвезти в Минск превратилась в небольшую пробку. Говорят, что на сегодня помощи достаточно, она понадобится в последующие дни, пишет onliner.by

Людей периодически выпускают небольшими порциями. Большинство отказывается говорить с журналистами.

— Сначала было не очень. Задержали меня на остановке, забрали телефон, положили на пол, — говорит парень, которого только что выпустили из тюрьмы. — Потом 6 часов на улице в стяжках и сразу в Жодино. В 6-местной камере было 20 человек. Периодически нас перераспределяли. В итоге оказалось по 30 человек. Утром отпустили.

— Меня вчера отпустили из минского СИЗО на Окрестина. Никогда так не били, хотя в жизни было разное. Будто скот гоняли. Один в камере был со щитовидкой — лекарств не дают. 20 человек на 4 кровати. Двое суток не кормили. Вода хорошая была, вкусная. На третьи сутки закинули до утра в отстойник. Освободили часов в 8, — рассказал Юрий.

Рядом — тревога.

— Отправил в магазин сына, он не вернулся. Утром звоню — гудки есть, потом отключился телефон. Друзья сказали, что его машину видели в Лошице на стоянке возле магазина. Нашел машину открытой с документами. Человека нет. На Окрестина, в РУВД Минска ничего не нашел. Потом подсказали - в Жодино. Хотя в списках нет его. В неведении полном. Где мой сын Никита?!

— Отец пропал в воскресенье на избирательном участке, куда мы пошли к 20:00. Даже не думал, что будет такой движняк, мы пошли всей семьей. Я отошел, папу забрал ОМОН. Искали его сутки. Только вчера утром мне сообщили, что он на Окрестина. День простоял — ничего. Ночью позвонил человек - сказал, что отцу дали 15 суток и увезли в Жодино. Вышли сокамерники, сказали, что с отцом все нормально, держится молодцом. Сломали два пальца, а так все ок. Стою, чтобы лекарства передать.

— В Жодино я приехала сегодня — как только узнала, что сын здесь. До этого трое суток жила на Окрестина. Приехала с передачей сегодня, а его отпустили! Мы тут со всеми мамами стали родней почти. Фотографии друг другу показываем — мало ли, найдутся свои. Посадили цвет нации — студенты, работники все, айтишники, — говорит Татьяна.

Оксана ищет сына Александра. На ее руке написаны еще фамилии — это чтобы не забыть просьбы новых знакомых:

— Был бы живой! Последний звонок был 9 августа.

— Я жду подругу. Ее задержали в районе «Пушкинской». В числе волонтеров Красного Креста она помогала людям. Несмотря на все обозначающие знаки Красного Креста, нарукавные повязки, ее задержали.

— Я католический священник из Жодино. Мне больно видеть, ведь в моем костеле есть все: и милиционеры, и протестующие. Это боль, я против насилия. Конечно, я поддерживаю право голоса. Сейчас здесь, если понадобится помощь — подброшу на машине куда нужно, — рассказал отец Михаил.
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