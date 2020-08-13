Странную историю рассказала «Белорусскому партизану» супруга и мать Алеся Воскресенская.





- Вчера моего мужа захватили, выволокли из собственной квартиры.





Часа через три в мою квартиру приехала следственная группа – проводила обыск. Во время обыска с работы приехал мой сын, он студент-медик, подрабатывает санитаром в оперблоке в роддоме.





У него тоже изъяли телефоны, кредитные карточки. На телефоне у него было несколько снимков, вероятно, прогуливался с друзьями по городу. Студент-медик, он всегда выходит на улицу в респираторе, что вызвало у следственной группы особое внимание.





Потом, во время обыска, мы спустились на парковку, на паркинг, а моего сына они попросили остаться дома. Проверили две наших машины, и буквально минут через 40 поднялись в квартиру – ребенка в квартире уже не было. Когда я спросила, где мой сын, мне ответили, что не уполномочены мне отвечать.





Все действие закончилось около 12 часов ночи, я подумала, что мой ребенок, возможно, ушел к друзьям. Поскольку у меня конфискованы все телефоны, все средства связи, связаться с сыном каким-то образом я не могла. Но в 8 часов у него начинается смена – он не вышел на работу, такого прежде не было.





Поэтому с самого утра поехала в Первомайский РУВД, где мне сказали, что по милицейским сводкам за 12 августа он не проходит. Соответственно, я пришла к выводу, что мой сын находится в СИЗО КГБ.





Я позвонила на «горячую линию» в СИЗО КГБ, мне ответили, что не могут дать такой информации; я должна ожидать, что со мной свяжутся. Но у меня нет постоянного телефона – все мои телефоны, телефоны мужа, сына, дополнительные телефоны были изъяты в процессе следственных действий.





Я подала заявление о пропаже моего сына в Первомайский РУВД Минска. Поскольку моего сына не задерживали 12 августа, по милицейским сводкам он не проходит, я делаю вывод, что на 99% мой ребенок находится в СИЗО КГБ. Мой муж находится в СИЗО КГБ абсолютно точно, потому что вчера вечером мне об этом сообщила следственная группа.





Мне предъявили постановление на обыск, в котором сказано, что в рамках открытого уголовного дела по статье 293 (части 1, 2, 3) и статье 310 УК провести обыск в моей квартире и, соответственно, в машинах, принадлежащих мне. Я так понимаю, что речь идет о неких массовых беспорядках, к которым наша семья не имеет абсолютно никакого отношения.





Единственное, что мой муж никогда не скрывал свою гражданскую позицию в постах на фейсбуке. Ребенок вообще ни к каким действиям отношения не имеет: его не схватили ни на митинге, просто увидели пару фотографий на телефоне или его фото в респираторе.





Но он студент-медик, учится в Московском сечинском университете, два с половиной месяца проработал в ковидной зоне. Поэтому у нас дома лежат и респираторы, и средства защиты. У него есть грамоты от «Коммунарки», 3-й университетской клинической больницы в Москве, фотографии, на которых он работает со средствами защиты как один из лучших волонтеров первого курса.





Поэтому у нас дома находились обычные средства защиты, в которых хожу я, ходит мой ребенок. На основании этого, возможно, его и забрали.





От редакции БП. Уже после опубликования статьи стало известно, что сын Юрия Воскресенского нашелся: оказывается, он ночевал у друзей. Поскольку его телефоны и телефоны матери были конфискованы, а нового номера матери он не знал, мать с сыном потерялись. Так что с сыном все в порядке.







