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Актеры Белорусского театра кукол присоединились к требованиям пересмотреть итоги выборов

Актеры и другие работники Белорусского театра кукол записали видеообращение к власти и силовым структурам.



"Власть начала войну против народа Беларуси. Делать вид, что мы ничего не видим и ничего не понимаем, мы не можем. И не хотим. Мы, коллектив Белорусского государственного театра кукол, заявляем: мы требуем пересмотреть официально объявленные результаты президентских выборов. Мы требуем остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам. Мы требуем прекратить ложь на государственном телевидении, освободить политических заключенных и граждан, задержанных во время мирных акций протеста", - говорится в обращении.

"Мы призываем силовые структуры, приносившие присягу народу Республики Беларусь, выполнять свои прямые функции и защищать свой народ", - добавили авторы видео.

В записи заявления приняли участие актеры Дмитрий Чуйков, Валерий Зеленский, Тимур Муратов, Яна Агеенко, Светлана Тимохина, Екатерина Трофимук, Илья Сотиков, Дина Иванова, Надежда Чеча, Любовь Клок, Наталья Кот-Кузьма, Юлия Морозова, Алексей Сенчило, Дмитрий Рачковский, Инна Гончар, замдиректора театра Владимир Галай, главный режиссер Алексей Лелявский, главный художник Татьяна Нерсисян, заведующая костюмерной Людмила Некрасова, художники по свету Александр Ковалев и Андрей Драко, художник Людмила Скитович, звукорежиссеры Анастасия Швед и Алексей Кулаков, художник-скульптор Ольга Дворовая.

Как сообщалось, ранее с подобным видеообращением выступили актеры и другие работники Национального театра имени Янки Купалы. Коллектив Могилевского областного драматического театра написал письмо в поддержку задержанного театрального режиссера Владимира Петровича. Сотрудники Гродненского облдрамтеатра написали открытое письмо, в котором призвали власти организовать открытый подсчет голосов избирателей и выпустить задержанных во время протестов.
Интерфакс
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