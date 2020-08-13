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Начальник УВД Гродненской области попросил простить

Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский попросил работников гродненского предприятия "Химволокно" простить сотрудников милиции, которые "сделали вам больно".

"Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно", - заявил Синявский, которого цитирует портал tut.by.

Сообщается, что в Гродно сотрудники "Химволокна" вышли требовать справедливых выборов, собралось более двух сотен человек. Успокаивать рабочих приехал мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.

"Кто дал команду фас - бить безоружных людей?!" - возмущенно кричат рабочие. Из толп доносится, что почти у каждого тут родственники и знакомые пострадали от избиений на улицах Гродно после выборов.
Интефакс
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