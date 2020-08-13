+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Уволившийся с БТ ведущий написал открытое письмо коллегам, которые все еще там работают

Уволившийся с БТ во время июньских акций протеста Дмитрий Кохно написал открытое письмо своим коллегам, работающим на государственном телевидении. Его он опубликовал вечером 11 августа в своём аккаунте в Инстаграм.



«Если ты ещё работаешь на тв в Беларуси и если ты, как и каждый из нас уже несколько месяцев не можешь нормально жить и спать по ночам. Если тебя мучает совесть, и если ты не знаешь, как поступить? Знай̆, я тебя понимаю! ⠀ 

Знай̆, люди в стране скажут тебе спасибо! Я и все Мы ждём тебя. Здесь хорошо. Здесь лучше. Здесь честно! Здесь никто не заставит тебя лгать. Если ты редактор или видеоинженер, если ты оператор или ведущий — не бойся. ⠀ 

Ты чувствуешь своим СЕРДЦЕМ всё уже давно. Надо просто сделать шаг. Без скандалов, без громких заявлений. Просто пойти дальше — на свет. Здесь он другой. Это не свет бездушных софитов, это свет человеческих сердец! ⠀ 

Я знаю десятки прекрасных людей на бел тв. Вы — замечательные люди. Вы не для этого десятилетиями работаете на телевидении. И вы и я — МЫ это знаем. Даже, если вы уже называли чёрное белым — мы примем вас и мы скажем вам спасибо за Ваш поступок. Обещаю!» — пишет Кохно.


Пост набрал почти 11 тысяч «лайков» и более 600 комментариев.

Напомним, в конце июня Дмитрий Кохно раскритиковал задержания людей, ожидающих своей очереди в магазин национальной символики Symbal.by. После этого его отстранили от эфира на ОНТ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]