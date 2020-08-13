Андрей Стрижак Об этом сообщил в своем Фейсбуке волонтер и правозащитники





"Друзья, вал вопросов и предложений о помощи захлестывает меня. Не успеваю отвечать и реагировать на все. Если что-то очень важное - дёргайте настойчивее! Вы все невероятные и мы победим!, - пишет Стрижак.





ЗА ТРОЕ СУТОК:





- создана медиагруппа на семь сотен человек, которые переводят на все языки мира материалы о Беларуси и рассылают их по списку журналистов.





- создана медгруппа, в которую идет набор парамедиков и инструкторов, для оказания первой помощи раненым манифестантам. В группу нужны парамедики и инструкторы. Ссылка на форму регистрации в группу парамедиков





Занятия и организация групп медицинской поддержки начнутся уже совсем скоро.





- создана группа психологов, которые будут работать с посттравматическим синдромом пострадавших.





- налаживается кооперация с группой адвокатов для охвата юридической защитой арестованных по всей стране. Для этой работы нужны волонтеры. Все подробности и возможность записаться в волонтеры





УЖЕ СОБРАНО





Больше 1.500.000 долларов на выплаты арестованным, оштрафованным и раненым белорусам. И это еще не конец сбора!













ФОНД СОЛИДАРНОСТИ





Отдельная команда работает над созданием специального фонда солидарности для тех, кого уволили по убеждениям, либо тех, кто собирается постоянно или временно оставить службу или работу в знак протеста против насилия, поглотившего нашу страну.





К концу недели будет объявлен механизм сбора в фонд солидарности. Множество бизнесменов из Беларуси и всего мира готовы финансово поддержать белорусов.





Никто не будет оставлен наедине с бедой. Наша солидарность сильнее репрессий!