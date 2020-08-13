Жена Егора, Марина Емельянова, сообщила TUT.BY, что утром 11 августа муж подал рапорт на увольнение, а затем пришел домой и разместил об этом пост в инстаграме.





— Потом мужу позвонили с работы, попросили приехать, чтобы не переносить увольнение, а оформить в тот же день. Он поехал. Был в отделе до самого вечера, по его словам, оформлял документы. А когда я ему уже звонила в 19.55, сообщил, что его задержали, находится в ГОВД. Где и как его задержали, я не знаю. 12 августа сотрудники ГОВД мне сообщили, что с моим мужем все хорошо, разрешили передать ему передачу. Но в чем его обвиняют, мне не сказали.





Егор давно занимается спортом, учился на фитнес-тренера. Ведет и пропагандирует здоровый образ жизни, не курит, не пьет. В милиции проработал 17 лет. Работу свою любил, был ответственным и дисциплинированным сотрудником, – рассказала жена Емельянова.





Официальный представитель группы информации и общественных связей Департамента охраны МВД Елена Билая заявила, что Емельянов уволен за прогул.





— Егор Емельянов действительно проходил службу в органах внутренних дел. 11 августа он уволен в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о службе — за прогул, – заявила Билая.







