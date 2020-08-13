+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Капитан милиции Емельянов задержан после того, как ушел в отставку из-за репрессий силовиков

Командир взвода Новополоцкого отдела милиции, капитан Егор Емельянов подал в отставку на фоне проходящих в Беларуси протестов и столкновений мирных граждан с представителями силовых структур после оглашения итогов выборов.

Жена Егора, Марина Емельянова, сообщила TUT.BY, что утром 11 августа муж подал рапорт на увольнение, а затем пришел домой и разместил об этом пост в инстаграме.

— Потом мужу позвонили с работы, попросили приехать, чтобы не переносить увольнение, а оформить в тот же день. Он поехал. Был в отделе до самого вечера, по его словам, оформлял документы. А когда я ему уже звонила в 19.55, сообщил, что его задержали, находится в ГОВД. Где и как его задержали, я не знаю. 12 августа сотрудники ГОВД мне сообщили, что с моим мужем все хорошо, разрешили передать ему передачу. Но в чем его обвиняют, мне не сказали.

Егор давно занимается спортом, учился на фитнес-тренера. Ведет и пропагандирует здоровый образ жизни, не курит, не пьет. В милиции проработал 17 лет. Работу свою любил, был ответственным и дисциплинированным сотрудником, – рассказала жена Емельянова.

Официальный представитель группы информации и общественных связей Департамента охраны МВД Елена Билая заявила, что Емельянов уволен за прогул.

— Егор Емельянов действительно проходил службу в органах внутренних дел. 11 августа он уволен в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о службе — за прогул, – заявила Билая.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]