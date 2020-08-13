Зинаида Бондаренко поддержала журналистов, ушедших с БТ









"Увидела информацию о том, что целая группа телеведущих уволилась с разных теле- и радиоканалов. Мои дорогие, хочу обратиться к вам всех. Искренне приветствую и благодарю. Хочется перечислить поименно, но список постоянно расширяется, боюсь кого-то не назвать. Вы совершили гражданский поступок. По себе знаю, как это трудно делать людям публичной профессии. Но сегодня белорусы другие, люди вас поймут и поддержат. Жыве Беларусь!" — передает Радио "Свобода" обращение Бондаренко к коллегам.





Она отметила, что массовый уход сотрудников из официальных СМИ не имеет прецедентов. Эти действия могут повлечь за собой еще большую волну увольнений. По мнению Бондаренко, терпение лопнуло даже у тех, кто материально жил неплохо, но не смог дальше существовать в атмосфере пропагандистской лжи.





Зинаида Бондаренко ушла с телевидения в начале 2000-х, так как не видела себя в роли государственной пропагандистки.





За последние дни с разных каналов белорусского телевидения уволился ряд сотрудников — как ведущих, так и технических работников.