



Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, произошедших 9 августа в Минске, сообщает госагентство БелТА.





СК заявляет, что массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно, действия граждан координировали и руководили ими специально обученные лица.





"В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям.





Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили", заявляют в СК.